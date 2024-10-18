За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
У Києві внаслідок нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку і дитсадок (доповнено)
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
ГоловнаСвіт

Макрон розкритикував міністрів та ЗМІ за злив його "ізраїльських коментарів"

Президент Франції заперечує, що висловлював невдоволення ставленням Ізраїлю до ООН.

Макрон розкритикував міністрів та ЗМІ за злив його "ізраїльських коментарів"
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Під час пресконференції у Брюсселі на полях саміту ЄС президент Франції Емманюель Макрон з помітним роздратуванням звинуватив міністрів своєї країни та журналістів у непрофесіоналізмі.

Як пише Reuters, причиною для поганого настрою французького лідера стало повідомлення у ЗМІ, що під час засідання уряду за зачиненими дверима він нібито говорив, що Ізраїль має "більше поважати ООН, бо був створений її рішенням". 

У відповідь на це прем'єр Біньямін Нетаньягу через канали зв'язку буцімто нагадав Макрону, що Ізраїль здобув незалежність у війні, а французькі колабораціоністи з режиму Віші причетні до Голокосту. 

Макрон заперечив, що робив подібні коментарі. Він також розкритикував тих, хто їх поширює, за "послаблення Франції" і підкреслив, що існування та безпека Ізраїлю "вкрай важливі для Франції та французів".  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies