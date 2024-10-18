Макрон розкритикував міністрів та ЗМІ за злив його "ізраїльських коментарів"

Під час пресконференції у Брюсселі на полях саміту ЄС президент Франції Емманюель Макрон з помітним роздратуванням звинуватив міністрів своєї країни та журналістів у непрофесіоналізмі.

Як пише Reuters, причиною для поганого настрою французького лідера стало повідомлення у ЗМІ, що під час засідання уряду за зачиненими дверима він нібито говорив, що Ізраїль має "більше поважати ООН, бо був створений її рішенням".

У відповідь на це прем'єр Біньямін Нетаньягу через канали зв'язку буцімто нагадав Макрону, що Ізраїль здобув незалежність у війні, а французькі колабораціоністи з режиму Віші причетні до Голокосту.

Макрон заперечив, що робив подібні коментарі. Він також розкритикував тих, хто їх поширює, за "послаблення Франції" і підкреслив, що існування та безпека Ізраїлю "вкрай важливі для Франції та французів".