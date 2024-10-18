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ЗМІ: Байден скористається смертю лідера ХАМАСу для просування миру в Газі

Президент США сподівається все ж домогтися завершення війни до кінця своєї каденції.

ЗМІ: Байден скористається смертю лідера ХАМАСу для просування миру в Газі
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters стверджує, що в адміністрації президента США Джо Байдена вважають ліквідацію ізраїльською армією лідера ХАМАСУ Яхья Сінвара нагодою завершити війну у Смузі Гази.

Колишній співробітник американської розвідки на Близькому Сході, а нині представник Atlantic Council Джонатан Панікофф прогнозує, що Байден спробує переконати прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу знову повернутися до формату непрямих переговорів тепер, коли головний ідеолог нападу 7 жовтня 2023 року вже не є загрозою.

Проте зусилля президента можуть бути марними: багато залежатиме від того, кого ХАМАС обере новим очільником, а також від бажання Нетаньягу "зупинитися та нарешті оголосити перемогу".

Байден прагне встигнути лобіювати припинення вогню до кінця свого перебування на чолі держави. Але Нетаньягу, ймовірно, чекатиме до вступу на посаду нового президента, від якого сподіватиметься більшої підтримки Ізраїлю у його протистоянні одразу з кількома проіранськими силами на Близькому Сході.

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