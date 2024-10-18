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Google блокуватиме рекламу про американські вибори після дня голосування

Таким чином компанія прагне боротися з дезінформацією.

Google блокуватиме рекламу про американські вибори після дня голосування
Фото: EPA/UPG

Упродовж кількох тижнів після дня голосування 5 листопада користувачі сервісів Google не бачитимуть жодних рекламних повідомлень, пов'язаних з виборами у США. Компанія офіційно заявила, що повторить практику блокування подібного контенту, яка вже застосовувалася у 2020 році.

Як пише Politico, техногігант пояснює таке рішення прагненням запобігти плутанині для користувачів, а також вберегти їх від дезінформації. 

Натомість у компанії Meta, яка володіє соціальною мережею Facebook, цьогоріч не планують обмежувати рекламний політичний контент після виборів. Проте хочуть це зробити в останні дні перед голосуванням: на думку представників бізнес-імперії Марка Цукерберга, це справедливо, адже на спростування будь-яких заяв, які можуть лунати у такій рекламі, вже просто не залишається часу.

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