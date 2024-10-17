Уряд Австралії заявив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams

Уряд Австралії оголосив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams.

Як ідеться на сайті уряду, цей пакет допомоги вартує близько 245 мільйонів доларів.

Тепер загальна вартість військової допомоги Австралії Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила $1,3 мільярда, а сумарна допомога сягнула $1,5 млрд.

"Танки M1A1 Abrams стали важливим потенціалом для австралійської армії, забезпечивши суттєвий захист від ворожого вогню та саморобних вибухових пристроїв. Як і у випадку з Австралією, танки Abrams ще більше зміцнять як можливості, так і опір Збройних сил України", - наголсив австралійський уряд.