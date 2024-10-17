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Уряд Австралії заявив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams

Пакет допомоги вартує близько 245 мільйонів доларів.

Уряд Австралії заявив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams
танк М1 Abrams, фото ілюстративне
Фото: Вiкiпедiя

Уряд Австралії оголосив про надання Україні 49 танків M1A1 Abrams. 

Як ідеться на сайті уряду, цей пакет допомоги вартує близько 245 мільйонів доларів.

Тепер загальна вартість військової допомоги Австралії Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила $1,3 мільярда, а сумарна допомога сягнула $1,5 млрд.

"Танки M1A1 Abrams стали важливим потенціалом для австралійської армії, забезпечивши суттєвий захист від ворожого вогню та саморобних вибухових пристроїв. Як і у випадку з Австралією, танки Abrams ще більше зміцнять як можливості, так і опір Збройних сил України", - наголсив австралійський уряд.

  • Перед цим Австралія отримала перші із 75 нових танків M1A2, які оновлять замінять армійський парк із 59 старих машин M1A1, які ніколи не використовували в боях.
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