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​Від російської вибухівки очищено майже 57% території правобережної Херсонщини

За весь час сапери виявили майже 210 тисяч одиниць вибухівки.

​Від російської вибухівки очищено майже 57% території правобережної Херсонщини
​Від російської вибухівки очищено майже 57% території правобережної Херсонщини (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони України

У Херсонській області сапери продовжують щоденно працювати, над розміновуванням території.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зараз вже 56,7% правобережної Херсонщини очищено від російської вибухівки.

За весь час сапери виявили майже 210 тисяч одиниць вибухівки, з них за останній тиждень, з 9 до 16 жовтня, 1789 одиниць.

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Також за тиждень обстежили майже 470 га територій, більше 3,8 тис. га полів, 0,4 га водойм, 84 об'єкти та 4,3 км ліній електропередач.

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