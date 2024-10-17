Керівник Хмельницької облпрокуратури, де 50 прокурорів оформили інвалідність, звільнився за власним бажанням

Олексія Олійника звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури, де, за інформацією ЗМІ, 49 прокурорів та обласний прокурор оформили собі групи інвалідності за корупційною схемою.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Наказом генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Службове розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами триває. Зазначається, що воно охоплює перевірку не лише інформації, що стосується Хмельницької обласної прокуратури, а й інших.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.

Справа Тетяни Крупи і її родини