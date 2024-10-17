Керівник Хмельницької облпрокуратури, де 50 прокурорів оформили інвалідність, звільнився за власним бажанням

Олексія Олійника звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури, де, за інформацією ЗМІ, 49 прокурорів та обласний прокурор оформили собі групи інвалідності за корупційною схемою.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
"Наказом генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.
Службове розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами триває. Зазначається, що воно охоплює перевірку не лише інформації, що стосується Хмельницької обласної прокуратури, а й інших.
16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Вони багато років отримували і продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду, яким був син Крупи.
Справа Тетяни Крупи і її родини
- 5 жовтня очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи затримали і повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили 100 тис. доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами і фіктивними діагнозами.
- У робочому кабінеті Крупи також знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає документи.
- 7 жовтня суд відправив підозрювану під варту з альтернативою внесення 500 млн гривень застави. Жінка перебуватиме в СІЗО до 3 грудня, якщо запобіжний захід не продовжать.
- Тим часом фракція "Слуги народу" у Хмельницькій облраді запустила процедуру імперативного мандата. Зазначається, що Крупу виключать із облради.