На Хмельниччині отримав підозру організатор схеми уникнення мобілізації

На Хмельниччині підозру отримав організатор схеми ухилення від молізації військовозобов'язаними.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції.

28-річний місцевий мешканець за винагороду допомагав чоловікам призовного віку отримувати статус "непридатного".Свої "послуги" зловмисник оцінював у понад 200 000 гривень. За ці гроші він обіцяв повпливати на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вирішення питання про оновлення даних та надалі визнання "клієнтів" непридатними до служби в ЗСУ.

Фото: Національна поліція Викрили організатора схеми ухилення від мобілізації

Організатора затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили 5000 доларів, які той отримав раніше як неправомірну вигоду.

Фото: Національна поліція Знайдені під час обшуку гроші

Чоловікові повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 160 000 гривень застави і може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.