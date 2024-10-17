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У ТЦК Києва відзначили збільшення добровільних відвідувань після рейдів

Дії співробітників у публічних місцях оцінили як ефективні.

У ТЦК Києва відзначили збільшення добровільних відвідувань після рейдів
Ілюстративне фото
Фото: Армія Інформ

Офіцер Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Лариса Козак заявила, що проведення рейдів у публічних місцях допомогло збільшити потік військовозобов'язаних.

Як передає "Українська правда", в етері телемарафону співробітниця ТЦК назвала дії своїх колег під час заходів оповіщення у столиці "ефективними", адже побільшало чоловіків, які прийшли до військкомату добровільно або за повісткою. 

У ТЦК переконані, що рейди "посприяли підвищенню свідомості громадянського суспільства", тож таку роботу варто продовжувати. Пані Козак наголосила, що рейди відбуваються "в межах правового поля за тими нормативно-правовими актами, які дозволяють проводити подібні заходи".

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