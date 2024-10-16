ЦПД: Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації

Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети.

РФ накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації, що може свідчити про підготовку до обстрілів України.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу Іл-76МД транспортують деталі, паливо і самі ракети", — зазначає Коваленко.

Керівник ЦПД також додає, що зафіксовано перельоти бортів Ту-22м3 та Ту-95МС між аеродромами.

"Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів", — наголошує він.