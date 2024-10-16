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З російської неволі вдалося повернути цивільну жінку та її сестру

В російському полоні здоров'я жінки погіршилося і вона потребує психологічної та фізичної допомоги.

З російської неволі вдалося повернути цивільну жінку та її сестру
Фото: Дмитро Лубінець

З тимчасово окупованої території України повернули двох жінок, одна з них перебувала в незаконному утриманні РФ.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

"Нещодавно вдалося успішно організувати евакуацію двох жінок, одна з яких тривалий час перебувала в незаконному утриманні РФ. Після цього — пройшла процес лікування і відновлення. Усі ці роки її рідні невпинно шукали можливості для повернення жінки, зокрема звернулися до Офісу Омбудсмана за допомогою",  — повідомляє Лубінець. 

В російській неволі здоров’я українки погіршилося. Наразі вона потребує постійної підтримки, тому разом із нею евакуювалася сестра, забезпечуючи необхідну психологічну та фізичну допомогу.

"Повернення цих жінок на підконтрольну територію України — це про возз’єднання з родиною, можливість жити вільно, отримати всю необхідну допомогу",  — додає Омбудсман. 

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