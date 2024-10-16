На Сумщині знешкодили авіаційну ракету Х-59

Російська ракета не вибухнула під час падіння.

Російську ракету Х-59, яка під час падіння не вибухнула, виявили у полі в Сумській області. Піротехніки знешкодили вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"Збита силами оборони України ворожа ракета була виявлена у полі неподалік одного з сіл Сумської області. Під час падіння не вибухнула, тож знешкоджувати її вирушила мобільна група управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області", — ідеться у повідомленні.

Фото: поліція Сумської області

Правоохоронці встановили, це російська авіаційна ракетаХ-59, класу "повітря – земля", близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограм та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограм.

Фото: поліція Сумської області

"Мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області, оглянувши ракету та її частини, відокремила бойову частину від корпусу, вивезла її подалі від людських осель та провела знищення за допомогою накладного заряду вибухівки", — додали в поліції.