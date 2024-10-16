Декілька сотень людей вимагали, аби профільні структури надавали більше інформації щодо полонених та зниклих безвісти військових.

Фото: Lb.ua Акція на Майдані у підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Сьогодні, 16 жовтня, у центрі Києва пройшла акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.

Про це LB.ua повідомили організатори акції.

Акції пройшли на Майдані Незалежності, неподалік від Верховної Ради.

Декілька сотень людей вимагали, аби профільні структури надавали більше інформації щодо полонених та зниклих безвісти військових.

Відповідні звернення родини передали до Кабміну і Офісу Президента.

“Ми, родини військових, вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності командирів, чиї злочинні накази призвели до масових втрат особового складу! Наші рідні – Герої, які захищають Україну, а не "витратний матеріал"! – йдеться у зверненні родичів військовополонених.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua