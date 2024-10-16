ОВА: у Покровську досі залишаються 12 тисяч цивільних, з них — 68 дітей

Попри щоденні обстріли з боку російської армії, у Покровську Донецької області лосі залишаються 12 тисяч людей, серед яких 68 дітей.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Ситуація в Покровську складна, щодня місто масовано обстрілюють. На жаль, у Покровську залишаються 12 тисяч осіб і 68 дітей. Майже з усіма сім'ями, в яких є діти, відпрацювали органи влади. Як запевнили ці сім'ї, найближчим часом вони виїдуть із міста", — сказав він.

За словами Філашкіна, у місті працюють кілька сімейних лікарів, усі лікарні евакуйовані за межі області, працюють кілька магазинчиків, "Укрпошта".

"Обстановка в м. Покровську і Покровській громаді найскладніша", — наголосив начальник ОВА.

Щодо готовності до опалювального сезону, то за даними ОВА, понад 130 населених пунктів області нині залишаються без енергопостачання, оскільки енергетики через обстріли не мають можливості виконати ремонтні роботи.