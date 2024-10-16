Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Ворог обстріляв Миколаїв ракетами. Загинула людина, поранені 23 (оновлено)
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
Кожен 5-й діяч культури, що виїжджає за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається, – Микола Точицький
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
Віталій Портников: «Росія програє, коли воює на чужих територіях»
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: у Покровську досі залишаються 12 тисяч цивільних, з них — 68 дітей

Ворог масовано обстрілює Покроську громаду на Донеччині.

ОВА: у Покровську досі залишаються 12 тисяч цивільних, з них — 68 дітей
Покровськ
Фото: Донецька ОДА

Попри щоденні обстріли з боку російської армії, у Покровську Донецької області лосі залишаються 12 тисяч людей, серед яких 68 дітей. 

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Ситуація в Покровську складна, щодня місто масовано обстрілюють. На жаль, у Покровську залишаються 12 тисяч осіб і 68 дітей. Майже з усіма сім'ями, в яких є діти, відпрацювали органи влади. Як запевнили ці сім'ї, найближчим часом вони виїдуть із міста", — сказав він.

За словами Філашкіна, у місті працюють кілька сімейних лікарів, усі лікарні евакуйовані за межі області, працюють кілька магазинчиків, "Укрпошта".

"Обстановка в м. Покровську і Покровській громаді найскладніша", — наголосив начальник ОВА.

Щодо готовності до опалювального сезону, то за даними ОВА, понад 130 населених пунктів області нині залишаються без енергопостачання, оскільки енергетики через обстріли не мають можливості виконати ремонтні роботи. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies