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Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії

Також корейці працюватимуть на російських заводах. 

Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії
Лідер КНДР Кім Чен Ин на церемонії розгортання 250 пускових установок тактичних балістичних ракет нового типу
Фото: EPA/UPG

Українська розвідка отримала дані про передачу Північною Кореєю Росії не лише озброєння, а й людей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час представлення Плану перемоги в Верховній Раді.

Йдеться про особовий склад для армії Росії та робітників з КНДР для російських заводів. Чисельність президент не озвучив.

"Фактично це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії", – сказав президент.

Окрім того, Путіну допомагає іранський режим, а Китай продовжує співпрацювати з росіянами.

"Попри заяви Пекін утримується від справді дієвих кроків для того, щоб зупинити агресію та порушення Росією Статуту ООН. І ми маємо чесно говорити – українці та всі наші партнери: якщо ми не посилимося зараз, Путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти у війні проти України. І це не «заморожування»", – наголосив Зеленський. 

Участь у КНДР у війні проти України

 

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