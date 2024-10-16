Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії

Українська розвідка отримала дані про передачу Північною Кореєю Росії не лише озброєння, а й людей. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час представлення Плану перемоги в Верховній Раді.

Йдеться про особовий склад для армії Росії та робітників з КНДР для російських заводів. Чисельність президент не озвучив.

"Фактично це участь уже другої держави у війні проти України на боці Росії", – сказав президент.

Окрім того, Путіну допомагає іранський режим, а Китай продовжує співпрацювати з росіянами.

"Попри заяви Пекін утримується від справді дієвих кроків для того, щоб зупинити агресію та порушення Росією Статуту ООН. І ми маємо чесно говорити – українці та всі наші партнери: якщо ми не посилимося зараз, Путін встигне посилитися в наступному році так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти у війні проти України. І це не «заморожування»", – наголосив Зеленський.

Участь у КНДР у війні проти України

14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України.

Наступного дня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про те, що Пхеньян відправить у російську армію 100 000 осіб. За його словами, лише менше відсотка офіцерів КНДР володіють російською.