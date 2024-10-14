Під час вечірнього звернення президент розповів про важливі напрямки у боротьбі проти РФ.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 жовтня, заявив, що на Ставці Верховного головнокомандувача обговорювалось "фактичне включення" Північної Кореї у війну проти України.

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також – зовнішньополітичний напрямок: наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату", — зазначив Зеленський.

Президент також заслухав доповідь віцепрем’єр-міністра Ольги Стефанішиної щодо перемовин у Вашингтоні та інших столицях щодо геополітичного пункту Плану перемоги.

"Працюють військові на своїх рівнях із нашими партнерами щодо воєнних пунктів. Цього тижня ми представимо всім партнерам у Європі нашу стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни. Звичайно, План перемоги буде представлений публічно", додає президент.

Володимир Зеленський наголошує — "Україні справді потрібна максимальна підтримка".

Також президент заслухав доповідь Олександра Камишіна щодо вітчизняного виробництва та постачання дронів в армію.

"Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні. Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", — зазначає Зеленський.