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Російська армія завдала авіаударів по Ківшарівці на Харківщині

Через удари винили пожежі площею 240 кв. м.

Російська армія завдала авіаударів по Ківшарівці на Харківщині
обстріли Куп'янського району
Фото: ДСНС України

Росіяни знову обстріляли Куп'янський район. Цього разу окупанти вдарили по Ківшарівці, де через авіаудари виникли пожежі у гаражних приміщеннях.

Про це повідомляє ДСНС України.

"8 гаражів та автівка згоріли на Харківщині, внаслідок удару авіабомбами: загальна площа пожежі становила понад 240 кв.м., також пошкоджено 50 гаражних боксів", — повідомляють рятувальники. В ДСНС зазначають, що пожежі виникли у житловому мікрорайоні прифронтового селища Ківшарівка Куп’янського району. 

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