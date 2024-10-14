Прикордонника з Волині засудили до 15 років позбавлення волі за держзраду

Він передав ворогу дані про колег і керівництво прикордонного загону: вказав їх прізвища, посади, позивні, телефонні номери та іншу інформацію.

15 років тюрми отримав український прикордонник – агент російського ФСБ, який шпигував для Росії на північному кордоні. Його визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили Служба безпеки та Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону старшого сержанта прикордонної служби визнано винним у державній зраді. Вироком суду йому призначено 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", – йдеться в повідомленні.

Також засудженого позбавлили військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.

Фото: Офіс генпрокурора

У суді прокурор довів, що засуджений за допомогою месенджера передавав ворогу зібрані ним дані про колег і керівництво прикордонного загону. Він вказав їх прізвища, посади, позивні, телефонні номери та іншу інформацію.

Крім цього, він "злив" службову інформацію, яка містить державну таємницю. Прикордонник передав представнику спецслужби держави-агресора дані про озброєння, транспорт, склад прикордонних нарядів і маршрути їх руху, технічні засоби охорони кордону, розташування камер спостереження, геолокацію території та об’єктів, які на ній розташовані.

"Таким чином в умовах воєнного стану засуджений допомагав ворогу здійснював підривну діяльність на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості і обороноздатності України", – наголосили в прокуратурі.

На судовому засіданні засуджений визнав свою провину. Він перебуває під вартою.