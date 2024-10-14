Міністерства, навчальні заклади та інші установи: в Україні – масові повідомлення про "мінування"

В Україні 14 жовтня невідомі зробили масові повідомлення про "мінування" різних об'єктів, зокрема міністерства, міських рад і навчальних закладів. Про це повідомили в поліції, а також писали РБК-Україна та Суспільне.

Національна поліція в коментарі журналістам підтвердила інформацію про повідомлення щодо мінувань у різних областях. Відомо про такі повідомлення в столиці, Ужгороді, Сумах, Полтаві, Одесі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших містах.

У Сумах "замінували" близько десяти установ, зокрема суд, управління освіти та науки Сумської міської ради, сервісний центр на вулиці Білопільський шлях і будівля казначейства. На місці працюють вибухотехніки та кінологи.

У Хмельницькому поліція отримала повідомлення щодо трьох будівель, зокрема комунального підприємства "Хмельницькводоканал". Людей евакуювали.

У Києві повідомили про замінування Вищої ради правосуддя і КНУКіМ. У поліції підтвердили повідомлення про мінування, але не уточнили, яких саме об'єктів.

У Полтаві надійшла інформація про нібито замінування 25-ї та 9-ї гімназій. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Нині вибухотехніки проводять обстеження та евакуйовують дітей із приміщень.

Станом на 14:25 відомо про шість "замінувань" у Миколаєві та 14 по області. На місцях працюють оперативні служби.

У Запорізькій області повідомили про замінування підприємств та установ – загалом понад 30 повідомлень. Нині тривають перевірки.

У Кропивницькому до поліції надійшло повідомлення про замінування адмінбудівель. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця поліції в області Віталіна Бевзенко. Кількості та назв установ не назвала. Сказала, що на місці працюють поліцейські та рятувальники. Інформацію перевіряють.

У Львові та області "замінували" навчальні заклади і Жовківську міську раду.

"Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями, напрацьований відповідний алгоритм реагування та такі події. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Сил і засобів поліції вистачає, аби перевірити кожен об’єкт", – повідомили в поліції.