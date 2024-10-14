Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Нова тактика ворога. Як їй протистояти?
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Індонезія просить Apple і Google заблокувати китайський застосунок Temu, — Reuters
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
Син затриманої голови Хмельницької обласної МСЕК Олександр Крупа звільнився з посади начальника Пенсійного фонду Хмельниччини
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії
ISW: український F-16 ймовірно збив Су-34 російської армії
Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
Нобелівська лауреатка Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Завтра в апеляційному суді Києва відбудеться засідання у справі про скасування історико-архітектурного опорного плану Львова
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
Страх і ненависть у багатоповерхівці: Як кияни готуються до відключень, щоб зберегти життєздатність будинків узимку
ГоловнаСуспільствоВійна

​З 2022 року 46 військових не повернулися з відпочинку за кордоном, - Міноборони

Військові не мають обмеження по часу відпустки, а для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира частини про виїзд в іншу країну.

​З 2022 року 46 військових не повернулися з відпочинку за кордоном, - Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: cow.org.ua

За даними Головного управління Військової служби та заступника Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися в Україну. 

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на відповідь Міноборони на запит.

У Головному управлінні Військової служби зазначили, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи. Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки. А для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну. 

"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді.

Про випадки порушення законодавства при перетині держкордону Міноборони не повідомило. Натомість прикордонники щодня фіксують спроби військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнути кордон на різних ділянках.

Нагадаємо, що з 17 липня для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років наявність військово-облікового документу при перетині кордону є обов'язковою. Категорії людей, яким дозволено виїзд з України, наразі не змінювали.

Більше на цю тему:

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies