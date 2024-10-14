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Курахівський напрямок за тиждень мав найвищу кількість зіткнень із росіянами

Другим є Покровський. 

Курахівський напрямок за тиждень мав найвищу кількість зіткнень із росіянами
Андрій Ковальов
Фото: 148 окрема артилерійська бригада

Протягом тижня відбулося 1158 зіткнень із росіянами. Ворог зосередив основні зусилля на Покровському, Лиманському, Куп'янському і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку було 26 атак у районах населених пунктів Стариця і Вовчанськ. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку російські окупанти проводили основні наступальні дії біля Синьківки, Колісниківки, Стельмахівки, Андріївки, Берестового, Петропавлівки, Глушківки, Лозової. Українські війська відбили 132 атаки ворога.

На Лиманському захисники відбили 145 атак противника у районах Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Зарічного, Торського, Греківки, Григорівки і Діброви.

На Сіверському Сили оборони відбили десять атак у районах Білогорівки, Івано-Даріївки, Верхньокам'янського та Спірного.

На Краматорському українські воїни відбили 47 атак. Найбільш активним ворог був у районах Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому ворог провів 88 штурмів біля Щербиівки, Торецька, Деліївки та Нелипівки.

На Покровському захисники відбили 189 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районі населених пунктів Мирноград, Лисівка, Новтроїцьке, Крутий Яр, Промінь, Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримують ворога у районі населених пунктів Новоселівка, Гірник, Новоселидівка, Гостре, Цукурине, Желанне Друге, Антонівка, Олександрівка, Костянтинівка. Росіяни 229 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак у районах населених пунктів Богоявленка, Ясна Поляна, Золота Нива.

На Оріхівському було сім атак росіяни, в основному – біля Кам'яного, Роботиного, Малої Токмачки.

На Придніпровському було 37 безуспішних атак.

Загалом росіяни завдали 29 ракетних ударів (52 ракети), 533 авіаудари (900 КАБ), понад 30 000 обстрілів (944 – з реактивних систем залпового вогню).

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