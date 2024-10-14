На Херсонщині через російську агресію загинула людина

Через росіян четверо цивільних у області отримали поранення.

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Упродовж доби через російську армію на Херсонщині загинула людина. Четверо осіб отримали поранення.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти атакували 8 населених пунктів області.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Станіслав та місто Херсон.

Російські військові поцілили в стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газогони, складське приміщення, гаражі, мотоцикли та приватні автомобілі.

На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину із 20:00 до 06:00.