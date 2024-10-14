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На Херсонщині через російську агресію загинула людина

Через росіян четверо цивільних у області отримали поранення.

На Херсонщині через російську агресію загинула людина

Упродовж доби через російську армію на Херсонщині загинула людина. Четверо осіб отримали поранення.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти атакували 8 населених пунктів області. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Станіслав та місто Херсон.

Російські військові поцілили в стільникову вежу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газогони, складське приміщення, гаражі, мотоцикли та приватні автомобілі.

На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину із 20:00 до 06:00.

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