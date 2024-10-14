Сили оборони знищили 1260 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони знищили 1260 російських солдатів, 19 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 670 190 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8975 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17895 (+19) од,
- артилерійських систем – 19421 (+11) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 3437 (+2).
Дані уточнюються.