WP: незаконні термінали Starlink допомагають російській армії ставати ефективнішою на полі бою

Російські війська стали ефективнішими на полі бою за допомогою незаконних терміналів Starlink, які дозволили їм використовувати супутниковий Інтернет для покращення координації під час штурмів, виконувати більше вильотів безпілотників і бити по українських військах точним артилерійським вогнем ‒ попри зусилля США зупинити потік технологій.

Про це пише Washington Post.

Starlink поширювалися по російських позиціях протягом цілого року, але лише в останні кілька місяців їхній вплив став по-справжньому відчутний.

Кремль не може офіційно закуповувати Starlink через західні санкції, тому отримує їх на “чорному ринку”, який зараз зростає. Термінали дозволяють командирам бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв’язок між солдатами, їх застосування стало важливим фактором нещодавніх успіхів Росії під час її наступу, розповіли виданню українські військові.

До цього часу термінали Starlink були однією з небагатьох переваг, які Київ має проти більшої, але менш модернізованої сили Москви. Російські війська переважно покладалися на радіо, щоб повідомляти, що вони бачать і роблять під час битв ‒ це було набагато повільніше проти швидкого інтернету.

“Росія усунула технологічну прогалину, зробивши свої сили більш згуртованими та підвищивши кількість і точність атак”, ‒ зазначили захисники України.

Офіцер 72-ї механізованої бригади, яка з 2022 року обороняла район Вугледара і нещодавно була змушена відійти, назвав використання Росією Starlink одним із важливих факторів, які прискорили успіхи росіян у районі міста.

Військовослужбовці ЗСУ зазначають, що компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска не зробила достатньо для боротьби з незаконним використанням Starlink і заявили, що він, схоже, прихильний до Росії.

Водночас у Пентагоні заявляють, що уряди США та України співпрацюють із SpaceX, щоб “запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink в окупованій Україні”, зокрема зосередити увагу Міністерства фінансів Сполучених Штатів на “потенційних порушеннях санкцій”, пов’язаних із міжнародною контрабандою.

Як купити Starlink у Росії

До того, як Starlink зробив революцію на ринку, попередні покоління польових супутникових терміналів мали низьку швидкість та коштували дорого. Тепер користувачі можуть купувати термінали за кілька сотень доларів і платити щомісячну плату за обслуговування у понад 100 країнах та територіях, однак не в Росії.

Хоча російські компанії та приватні особи не мають права продавати Starlink, виник сірий ринок. Більшість терміналів продаються через Telegram і починають свою подорож у Підмосков’ї, перш ніж потрапити на фронт. Ціна термінала у РФ ‒ трохи більше 1000 доларів. Обслуговування клієнтів є безкоштовним, і кожен отримує рекомендації, щоб “мінімізувати ризики блокування”.

Щоб активувати пристрій, користувачам потрібен іноземний номер телефону, адреса електронної пошти та банківський рахунок для сплати щомісячної абонентської плати. Термінали переважно купують у Європі та транспортують у РФ через Об’єднані Арабські Емірати.