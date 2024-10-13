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Умєров розповів про результати зустрічей із міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини

Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати.

Умєров розповів про результати зустрічей із міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини
Міністр оборони України Рустем Умєров з італійським колегою Гвідо Крозетто
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про результати зустрічей із колегами ‒ міністрами оборони Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини.

Очільник Міноборони працював в рамках роботи делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

“Провели продуктивні зустрічі, маємо потужну підтримку та домовленості, які наближають нашу перемогу. Всі чотири країни підтвердили: інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс будуть зростати”, ‒ зазначив він.

За словами Умєрова, урядовці обговорили конкретні кроки для збільшення виробництва зброї ‒ як в Україні, так і через створення спільних підприємств з нашими європейськими партнерами. Це дозволить виготовляти техніку, озброєння та боєприпаси для Сил оборони в межах принципово нового формату співпраці.

Окрім того, зброї для наших захисників має стати більше. Зокрема, Велика Британія поставить артилерійські установки AS-90, далекобійну зброю та роботизовані системи, які суттєво підсилять наші можливості на полі бою.

“Ще одне важливе питання ‒ заморожені російські активи будуть використані для фінансування наших оборонних потреб”, ‒ додав Умєров.

У Франції він особисто ознайомився з підготовкою нашої бригади. “Під час зустрічі з Президентом Макроном запропонував обмін досвідом у сфері дронів. Україна готова допомогти створити у Франції тренувальний центр для підготовки операторів БПЛА”, ‒ підкреслив міністр.

Міністр оборони Рустем Умєров із французьким колегою Себастьяном Лекорню
Фото: Міноборони
Міністр оборони Рустем Умєров із французьким колегою Себастьяном Лекорню

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