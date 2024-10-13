У Росії розбився пасажирсько-вантажний літак, є загиблий

На борту перебувало троє членів екіпажу та двоє пасажирів.

Одна людина загинула під час посадки російського пасажирсько-вантажного літака "Антонов-3" в Якутії.

Про це пише Reuters з посиланням на регіональне управління надзвичайників.

На борту перебувало троє членів екіпажу та двоє пасажирів.

За попередньою інформацією, втрата тяги двигуна змусила пілотів зробити аварійну посадку.

На фотографіях, опублікованих МНС РФ, видно невеликий біло-червоний літак серед зламаних беріз та інших дерев, з розірваними частинами фюзеляжу та фрагментами крил навколо.

Аварійна посадка сталася поблизу міста Олекминськ на Далекому Сході Росії.

За даними російських ЗМІ, пасажирсько-вантажний літак радянської розробки, який літає з аеродромів з твердим і грунтовим покриттям, випускався невеликими серіями з 2000 по 2009 рік.