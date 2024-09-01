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На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту

Вертоліт розбився, врізавшись у сопку.

На Камчатці знайшли уламки гелікоптера, який учора зник із 22 особами на борту
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Міноборони України

У російському регіоні Камчатка знайшли уламки гелікоптера Мі-8, який зник 31 серпня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на регіональне МНС.

Вертоліт розбився, врізавшись у сопку. Його уламки знайдені з повітря – на висоті близько 900 метрів над рівнем моря, приблизно в тому місці, звідки екіпаж востаннє виходив на зв’язок.

На борту Мі-8 перебували 22 особи – три члени екіпажу та 19 пасажирів. Чи вдалося комусь із них вижити, поки невідомо.

Серед пасажирів був фінансовий директор Російського футбольного союзу Арсен Замятін із дружиною.

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