Війська США та Іраку заявили про знищення 15 бойовиків ІДІЛ, зокрема ключових лідерів

Під час операції поранення отримали щонайменше семеро американських солдатів.

Спільна операція американських та іракських сил безпеки знищила 15 бойовиків так званої терористичної групи "Ісламська держава" на заході Іраку.

Про це повідомило Центральне командування США.

“Осередок ІДІЛ був озброєний великою кількістю зброї, гранат і вибухових поясів “смертників”, ‒ йдеться у повідомленні командування на соцплатформі X.

Про жертви серед цивільного населення немає.

“Операція була спрямована проти лідерів ІДІЛ, щоб порушити та знизити здатність групи планувати, організовувати та здійснювати напади на цивільних осіб Іраку, а також громадян США, союзників і партнерів у всьому регіоні та за його межами”, ‒ додали військові.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces and Iraqi Security Forces conducted a partnered raid in Western Iraq in the early hours of Aug. 29, resulting in the death of 15 ISIS operatives. The ISIS element was armed with numerous weapons, grenades, and explosive "suicide" belts. There… pic.twitter.com/fCOFyxtke1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 31, 2024

Deutsche Welle з посиланням на Associated Press повідомляє, що під час операції поранення отримали щонайменше семеро американських солдатів.

Військові Іраку заявили, що "авіаудари були націлені на схованки, після чого була проведена повітряно-десантна операція".

“Серед загиблих були ключові лідери ІДІЛ”, ‒ розповіли вони анонімно.

“Усі схованки, зброю та матеріально-технічне забезпечення було знищено, пояси з вибухівкою безпечно підірвані, а важливі документи, документи, що засвідчують особу, і засоби зв’язку вилучені”, ‒ додали в армії.

Більше про ІДІЛ

“Ісламська держава” є екстремістською організацією, яку часто називають "ІД" або "ІДІЛ".

США разом з іншими союзниками протягом тривалого часу боролися за витіснення бойовиків із їхнього самопроголошеного халіфату в Іраку та Сирії, але група продовжує діяти в західній іракській провінції Анбар.

“ІДІЛ залишається загрозою для регіону, наших союзників, а також нашої батьківщини. CENTCOM США разом з нашою коаліцією та іракськими партнерами продовжуватимуть агресивно переслідувати цих терористів”, ‒ заявили американські військові.