Бразильський суд заблокував соцмережу Х у країні

Верховний суд Бразилії призупинив роботу соціальної мережі Х (раніше Twitter) у країні.

Про це пише Reuters.

Суддя Алешандре де Мораес наказав призупинити роботу X після того, як сплив встановлений суддею термін у добу, за який соцмережа мала призначити свого офіційного представника у Бразилії. Заборона триватиме доти, поки компанія не виконає судові розпорядження, зокрема сплатить понад 3 мільйонів доларів штрафу та не призначить свого місцевого представника.

Згідно із наказом Мораеса, тих, хто намагатиметься обійти заборону на використання X, наприклад, за допомогою VPN, будуть штрафуватимуть на 50 тис. реалів (9 тисяч доларів) за день.

Таким чином, X може втратити один із своїх найбільших і найбажаніших ринків у той час, коли її власник Ілон Маск має проблеми з доходами від реклами для платформи.

Власник компанії Ілон Маск відреагував на заборону, написавши у соцмережі Х, що «Алешандре де Мораес - це диктатор, що прикидається суддею».

Протистояння Маска зі суддею Верховного суду Бразилії Алешандре де Мораесом триває вже кілька місяців. Маск звинуватив суддю у цензурі консервативних голосів в інтернеті через те, що Мораес наказав призупинити дію понад 100 облікових записів у соцмережі Х в межах боротьби з дезінформацією, ненавистю і нападами на демократію.