На Вірменській АЕС сталася аварія через влучання блискавки

На єдиній у Вірменії атомній електростанції ввечері у п'ятницю сталася позаштатна ситуація: внаслідок влучання блискавки об'єкт було переведено в режим безпечного зупину.

Як пише видання АМІ, спрацювала система безпеки, яка тонко налаштована реагувати на будь-які інциденти. Радіологічної загрози на станції не зафіксовано.

У міністерстві інфрастуктури Вірменії пояснили, що АЕС було відключено від системи, проте працівники займаються її перезапуском. Відомство вважає, що цей випадок продемонстрував виправданість проведених останніми роками на станції робіт щодо її модернізації.

Вірменська АЕС розташована у 30 кілометрах від столиці країни Єревана. Вона забезпечує 40% генерації енергії у республіці.