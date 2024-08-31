Прем'єр Польщі пригрозив Україні блокуванням членства в ЄС

Очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що для вступу до Європейського Союзу Україні потрібно буде відповідати "культурно-політичним стандартам", щоб отримати згоду Польщі.

Як пише "Європейська правда", таким чином прем'єр підтвердив заяву міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, що Україна зможе приєднатися до ЄС лише після вирішення так званого "Волинського питання" у той спосіб, який влаштує Польщу.

Туск обіцяє, що буде "все чіткіше" пояснювати, чого Варшава очікує в польсько-українських відносинах, особливо під час головування Польщі у Раді ЄС, яке розпочнеться у січні 2025 року. Вже зараз урядовець стверджує, що Україна має "виправдати очікування щодо не так поховання історії, як побудови відносин на основі правди про цю історію, яка не є чорно-білою, але вимагає достовірної оцінки".

Питання історичих протиріч між Польщею та Україною щодо Волинської трагедії загострилося після того, як під час одного із виступів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав польській аудиторії про операцію "Вісла" - насильницьке переселення українців з їхніх етнічних земель у 1947 році.

Дипломат вжив щодо деяких сучасних польських регіонів термін Ukrainian territories, який обурив багатьох політиків у Польщі. Як пізніше пояснили в МЗС, йшлося про місця компактного проживання українців, а не буквально "українські території".