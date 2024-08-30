Українські та польські правоохоронці ліквідували діяльність потужного наркоугруповання

Українські та польські правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої ліквідували місця виробництва наркотичних засобів та психотропів. У нарколабораторіях на територіях України та Польщі виробляли метадон у кристалічній формі та синтетичні катинони: мефедрон і Альфа-ПВП.

Про це повідомили у Нацполі та в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці повідомили, що викрили найбільшу лабораторію синтетичних опіоїдів на території Польщі. Там виробляли метадон у кристалічній формі. Також викрили також вісім мульти-лабораторій на території України та Польщі, де синтетичні катинони (мефедрон і Альфа-PVP) вироблялися разом з метадоном. Збували «готовий» товар на території країн Європейського союзу та України через приватні логістичні компанії, методом із «рук в руки» та «мастеркладами».

У межах розслідування провели обшуки на 38 об'єктах, де виробляли або зберігали наркотичні речовини, прекурсори, хімічні речовини та обладнання для виробництва. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 600 млн грн. Вилучили синтетичний опіоїд метадон у кількості, яка дорівнює смертельним дозам для майже 4 мільйонів осіб.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучене обладнання

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені наркотики

Вилучили:

195 кг метадону в кристалічній формі, що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз,

153 кг Альфа-PVP,

понад 430 л реакційних сумішей,

2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені наркотики

У рамках справи затримано сім членів картелю на чолі з організатором. Всі вони перебувають під арештом за рішенням суду.

Українські правоохоронці повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах пʼятьом особам (ч. 3 ст. 307 КК України). За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нещодавно затримали 10 наркоторговців, які збували "товар" у майже всіх регіонах України.