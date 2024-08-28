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Правоохоронцю-зраднику загрожує 10 років за організацію "референдуму" на Херсонщині

Після деокупації зрадник причаївся, однак його вдалося викрити і затримати.

Правоохоронцю-зраднику загрожує 10 років за організацію "референдуму" на Херсонщині
Затримання зрадника
Фото: ДБР

Завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який під час окупації частини Херсонської області брав активну участь в організації незаконного референдуму щодо приєднання до РФ.

Про це повідомили у ДБР. 

До широкомасштабного вторгнення чоловік працював на Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ. Після окупації частини області він почав активно співпрацювати з «новою владою».

Колишній правоохоронець отримав посаду «начальника служби безпеки» на захопленому ворогом комунальному підприємстві Агрофірма «Радгосп Білозерський». Чоловік не гребував доносами на працівників, за що отримував премії в рублях.

У вересні 2022 року він активно долучився до організації та проведення на території Білозерської селищної громади незаконного референдуму про вихід Херсонської області зі складу України та входження її до складу Росії.

Чоловік наполегливо схиляв працівників захопленого підприємства до голосування, а у разі відмови погрожував переслідуваннями та невиплатою заробітної платні. Також він організовував роботу так званої «виїзної виборчої дільниці» на території агрофірми, де громадяни мали голосувати під наглядом «нової влади».

Після деокупації частини Херсонщини перебіжчик причаївся, офіційно ніде не працював, але нелегально підробляв охоронцем. Однак довго ховатися від правосуддя йому не вдалося. 

Затриманий олаборант
Фото: ДБР
Затриманий олаборант

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили його та затримали. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Колишній правоохоронець обвинувачується у колабораційній діяльності, а саме – участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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