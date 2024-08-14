Служба безпеки затримала працівницю Херсонського суду за підозрою у колабораціонізмі

Під час тимчасової окупації Херсона підозрювана отримала "звання лейтенантки внутрішньої служби РФ" і працювала у виправній колонії Херсона.

Служба безпеки України затримала працівницю Херсонського суду, яка під час тимчасової окупації міста обійняла посаду у захопленій росіянами пенітенціарній установі. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після окупації обласного центру 39-річна жінка добровільно пішла на співпрацю із росіянами, які призначили її "інспекторкою" у захопленому управлінні виконання покарань в області. Згодом вона отримала "звання лейтенантки внутрішньої служби РФ". В її обов'язки входив облік незаконно ув'язнених і розподіл їх по камерах у виправній колонії Херсона, яку зайняли окупанти.

Після деокупації правобережжя Херсонщини жінка залишилась у місті і певний час переховувалась у себе вдома. Після цього вирішила влаштуватись на роботу секретаркою до місцевого суду. Під час оформлення документів вона приховала факт своєї співпраці з окупаційною владою. Про це стало відомо Службі безпеки, представники якої затримали підозрюваному на робочому місці, повідомила СБУ.

Розслідування триває, його проводять співробітники СБУ в Миколаївській та Херсонській областях. Затриманій за підозрою у колабораціонізмі загрожує до 15 років ув'язнення.