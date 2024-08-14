Ворожий дрон атакував авто батальйону "Госпітальєри", загинули двоє медиків

В селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри". Двоє волонтерів загинули, ще троє цивільних зазнали поранень.

Про це у повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Загинули двоє медиків — чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені", — повідомив Болвінов.