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Ворожий дрон атакував авто батальйону "Госпітальєри", загинули двоє медиків

Ще троє цивільних зазнали поранень.

Ворожий дрон атакував авто батальйону "Госпітальєри", загинули двоє медиків
атака на авто "Госпітальєрів", Харківська область
Фото: Сергій Болвінов

В селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри". Двоє волонтерів загинули, ще троє цивільних зазнали поранень.

Про це у повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

"Загинули двоє медиків — чоловік та жінка, які були в автомобілі. Вибухом з російського безпілотника  зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені", — повідомив Болвінов.

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