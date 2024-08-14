Контррозвідники СБУ і бійці ЗСУ знищили російську РЛС «Каста» у Запорізькій області

Вартість цієї РЛС залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

Військові контррозвідники Служби безпеки спільно зі Збройними силами знищили російську радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2" у Запорізькій області.

Як зазначили у спецслужбі, вартість РЛС залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.

"Фактично ця радіолокаційна станція була «очима» російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував", - повідомила СБУ.

Вистежили ворожу ціль військові контррозвідники із 13 Головного управління СБУ.

У спецслужбі наголосили, що уразили РЛС завдяки донатам українців, бо комплект техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (це і наземна станція до БпЛА, і мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок) придбав фондом «Повернись живим» за рахунок волонтерських внесків.

В СБУ нагадали, що з початку повномасштабної війни різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки.