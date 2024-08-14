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Росіяни обстріляли із РСЗВ Куп'янський район, є постраждалі

Ворог вдарив по селу Кругляківка із РСЗВ.

Росіяни обстріляли із РСЗВ Куп'янський район, є постраждалі
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Російські військові завдали ударів із РСЗВ по селу Кругляківка Куп'янського району на Харківщині. Поранено мирного жителя.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

14 серпня близько 9:00 ЗС РФ обстріляли с. Кругляківка Купʼянського району. Поранень зазнав 45-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщенні. 

За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ. 

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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