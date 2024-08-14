Нацгвардійця викрито на співпраці з ФСБ у складі агентурної мережі. Його куратором виявився ексохоронець Януковича

Головним агентом (резидентом) викритої агентурної мережі був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував президента-втікача під час його «евакуації» до РФ.

Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, яка збирала конфіденційну інформацію про українські спецслужби та правоохоронні органи, а також вітчизняних високопосадовців та громадських діячів, котрі цікавили ворога. Про це повідомляє СБУ.

За наявними даними, рашисти планували використовувати ці відомості для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо українських посадовців.

До складу осередку входило двоє колишніх охоронців президента-втікача Віктора Януковича та діючий військовослужбовець Нацгвардії.

Головним агентом (резидентом) цього осередку був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував президента-втікача під час його «евакуації» до РФ.

За матеріалами справи, він був завербований співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 служби ФСБ Ігорем Єгоровим ще до 2012 року.

Після окупації півострова Іванцов зрадив присязі, прийняв громадянство РФ і перейшов на службу до федеральної служби охорони Росії. Досудовим розслідуванням встановлено, що зрадник продовжив активно працювати на ФСБ.

До цього він залучив колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який теж залишився у Криму і працює в Севастополі.

Також до складу групи входив 46-річний киянин, діючий військовослужбовець Національної гвардії України. Свого часу він був водієм Іванцова, коли той служив в УДО України.

Нацгвардієць використовував своїх знайомих правоохоронців для отримання інформації з відомчих інформаційних систем, а також мав підшукувати «однодумців» для вербування.

У разі отримання цих даних зрадник планував передати їх Іванцову через заздалегідь підготовлені канали агентурного зв'язку.

Служба безпеки задокументувала розвідактивність кожного учасника агентурної групи ФСБ і затримала фігуранта, який діяв у Києві.

Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази його співпраці з РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Злочинні дії Дмитра Іванцова та його спільника у Криму кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. При цьому встановлено, що Іванцов передав ФСБ наявні у нього з часів роботи в УДО секретні плани порядку дій на випадок загрози життю президента.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.