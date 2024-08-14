“Державний оператор тилу” розпочав поставки зимового одягу Збройним силам України на загальну суму 2,6 млрд грн

Вже розпочали постачання вітровологозахисних штанів і курток, сорочок, рукавичок, трекінгових шкарпеток, черевиків з високими берцями тощо.

Постачальники закупівельної агенції Міноборони “Державний оператор тилу” розгорнули відвантаження зимового речового забезпечення до військових частин ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони.

Зокрема, вони мають передати продукції на загальну суму 2,6 млрд грн. Вже розпочали постачання вітровологозахисних штанів і курток, сорочок, рукавичок, трекінгових шкарпеток, черевиків з високими берцями тощо. Крайній термін постачання – кінець 2024 року.

“Завчасне забезпечення наших військових якісним зимовим одягом та взуттям є життєво необхідним для їхньої безпеки та ефективності. Ми розуміємо важливість системного планування, тому закупівельна агенція Міноборони ДОТ вже розпочала постачання зимового речового забезпечення”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він додав, що це дозволить створити умови для комфорту та боєготовності наших військовослужбовців у холодний період, що є ключовим для ефективного виконання ними своїх завдань.