Також начебто загорівся і Борисоглєбський військовий аеродром.

У Росії повідомили про начебто прильоти по авіабазі "Саваслєйка", що у Нижегородській області, звідки для атаки "Кинджалами" злітають ворожі літаки МіГ-31К.

Про це пишуть російські ресурси. Російські губернатори повідомили, що загалом було понад 100 дронів.

Місцеві пабліки писали про 10 "прильотів" по району "Саваслейкі". Також стверджували, що проїзд у село та місто Кулебаки, біля якого розташовано об'єкт, перекрили.

Згідно з відкритими даними, на "Саваслєйці" дислокована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ (колишній 4-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу ВПС Росії).

Воронезьку область, згідно з повідомленням губернатора Гусєва, атакували 35 дронів. Він заявив, що "велику кількість безпілотників" ліквідували і що постраждалих немає. Російські телеграм-канали писали, що в цій області під удар потрапив військовий аеродром "Борисоглібськ". Astra писала, що там була пожежа.

Також канали повідомляли про атаку на аеродром "Балтимор" на околицях Воронежа. Місцева влада це не коментувала. У соцмережах поширили фото з пожежею, але невідомо, коли саме вона була.

Також росіяни повідомляли про атаку на Бєлгородську, Волгоградську області.

Російське міноборони пізніше написало про начебто збиті ракети і дрони над вісьмома своїми областями.