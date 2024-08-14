Понад третина боїв з окупантами за добу припала на Покровський напрямок. На Харківському кількість атак різко зросла

Протягом минулої доби відбулося 134 бойові зіткнення. Учора російські терористи завдали по території України двох ракетних ударів зі застосуванням чотирьох ракет, а також 81 авіаудару (116 КАБ). Крім цього, вони здійснили 4594 обстріли, зокрема 114 із них – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося 13 зіткнень у районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе і Вовчанськ, сказав у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов. Це значно вища кількість боїв, ніж добою раніше, коли їх було три.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбили російські атаки біля Синьківки, Берестового, Кругляків і в напрямку Новоосинового.

“На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед неподалік Невського, Тернів, Макіївки та в Серебрянському лісі”, – сказав він.

На Сіверському напрямку оборонці відбили п’ять атак біля Верхньокам’янського і Спірного.

На Краматорському напрямку росіяни атакували шість разів поблизу Білої Гори, Іванівського та – найактивніше – в районі Часового Яру.

На Торецькому ворог провів 19 атак біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 атаки окупантів у районі населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Гродівка, Малинівка, Желанне, Скучне, Калинове, Птиче та Карлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була біля Гродівки, де росіяни скинули три КАБ.

На Курахівському напрямку захисники відбили п’ять атак біля Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському ворог провів шість безуспішних атак неподалік Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

На Оріхівському росіяни двічі безуспішно намагалися вибити захисників із позицій у районах Малої Токмачки та Роботиного.

“На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції Сил оборони 11 разів. Російські окупанти отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відступили”, – сказав речник.

На цьому напрямку росіяни завдали авіаудару некерованими ракетами по району Миколаївки.