Польський прем'єр визнав Курську операцію реалізацією права на оборону

Очільник польського уряду Дональд Туск прокоментував проведення Збройними Силами України операції у Курській області, назвавши дії українського війська оборонними.

Як передає "Європейська правда", прем'єр підкреслив геноцидний характер того, що роблять російська армія та російська авіація на території України: "Це має ознаки нелюдських злочинів". Тож, на думку Туска, Україна має право вести війну "таким чином, щоб ефективно паралізувати Росію в її агресивних намірах". Курська операція - це "реалізація міжнародно визнаного права на самооборону".

Варшава, як зазначив урядовець, перебуває у постійному контакті з Києвом, але про консультації чи узгодження дій не йдеться. Туск наголосив, що Польща підтримує Україну "у веденні війни, яка є оборонною".