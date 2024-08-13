Бійці НГУ знищили та пошкодили на Харківщині 5 танків

Бійці бригади НГУ “Хартія” відбили штурм російських окупантів у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

“13 серпня о 6 ранку противник здійснив спроби провести штурмові дії позиції 13 бригади НГУ “Хартія” на напрямку Пильне-Липці і Пильне-Глибоке. Хартійці своєчасно виявили та впевнено відбили штурм, завдавши противнику втрат”, - йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували двома танковими колонами по 6 танків, обшитих захистом від FPV. Кожен танк перевозив десант з 8-10 піхотинців.

Першій колоні не вдалось дійти до переднього краю української оборони, оскільки нацгвардійці зупинили та розбили колону.

Військовослужбовці “Хартії” знищили чотири танки з колони, ще один танк було пошкоджено. В результаті 10 окупантів знищено, ще 30 отримали поранення.

При цьому частину танків знищили оператори FPV бригади “Хартія”.

“Друга колона у складі 6 танків пішла в напрямку Глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ої бригади”, - підсумували в НГУ.