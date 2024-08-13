Єрмак: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні

За результатами першого Саміту миру проведуть тематичні конференції, присвячені окремим блокам формули миру. Перша така конференція відбудеться уже цього місяця і пройде онлайн.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, такі конференції будуть спрямовані на "розробку та погодження компонентів загального мирного плану, напрацювання якого оголосив Президент України Володимир Зеленський".

"Перша така конференція буде присвячена третьому пункту Формули миру «Енергетична безпека». Захід відбудеться цьогоріч у серпні в онлайн-форматі", - зазначив Єрмак.

З цього приводу глава ОПУ провів розширене засідання робочої групи щодо реалізації пункту "Енергетична безпека". У цій зустрічі взяли участь дипломатичні представники близько 40 країн-партнерів та організацій, а також заступники Єрмак Ігор Жовква та Микола Точицький, радники Дарія Зарівна та Олександр Бевз, а також міністр енергетики Герман Галущенко і його заступниця Світлана Гринчук.

Єрмак додав, що хоча українським енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в системі, але попереду осінньо-зимовий сезон, і треба скоординувати зусилля для того, щоб запобігти новим руйнуванням і сприяти відновленню енергетичного сектору України.