Під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, що наразі під контролем українських Сил оборони перебуває 74 населені пункти Курської області РФ. Наразі триває підготовка наступних кроків.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
"Постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", – зазначив Володимир Зеленський.
За словами Президента, взятих під контроль населених пунктах нині проходять перевірки і стабілізаційні заходи, триває розробка гуманітарних рішень для цих територій.
Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2024
Під контролем України 74 населені пункти. Там… pic.twitter.com/YOhz33r9y8
Глава Держави висловив вдячність українським захисникам за героїчну службу і додав, що триває підготовка наступних кроків України.
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- Детальніше про наступ ЗСУ на Курську область РФ та сценарії розвитку подій читайте в матеріалі "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій".