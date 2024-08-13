Під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимиру Зеленському, що наразі під контролем українських Сил оборони перебуває 74 населені пункти Курської області РФ. Наразі триває підготовка наступних кроків.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, взятих під контроль населених пунктах нині проходять перевірки і стабілізаційні заходи, триває розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється.



Під контролем України 74 населені пункти. Там… pic.twitter.com/YOhz33r9y8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2024

Глава Держави висловив вдячність українським захисникам за героїчну службу і додав, що триває підготовка наступних кроків України.