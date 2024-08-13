З окупації вдалося повернути ще трьох дітей

Тьох хлопчиків віком вд 13 до 18 років вдалося повернути на пілконтрольну Україні території Херсонської області.

На підконтрольну територію України повернули ще трьох дітей віком від 13 до 18 років з тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На підконтрольну територію України повернули ще трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.Це — троє хлопчиків, віком від 13 до 18 років, двоє з яких діти-сироти", — розповів Прокудін.

Зараз діти перебувають в безпеці, їм надають необхідну допомогу.

"Дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка. Безпідставні обшуки та небезпека — реалії життя на ТОТ", — додає Прокудін.

Повернення дітей займався Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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