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З окупації вдалося повернути ще трьох дітей

Тьох хлопчиків віком вд 13 до 18 років вдалося повернути на пілконтрольну Україні території Херсонської області.

З окупації вдалося повернути ще трьох дітей
Фото: EPA\UPG

На підконтрольну територію України повернули ще трьох дітей віком від 13 до 18 років з тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На підконтрольну територію України повернули ще трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини.Це — троє хлопчиків, віком від 13 до 18 років, двоє з яких діти-сироти", — розповів Прокудін. 

Зараз діти перебувають в безпеці, їм надають необхідну допомогу. 

"Дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка. Безпідставні обшуки та небезпека — реалії життя на ТОТ", — додає Прокудін.

Повернення дітей займався Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Викрадення українських дітей Росією

  • За даними Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, всього в Україну вдалося повернути 736 дітей, яких незаконно вивезли в Росію від початку повномасштабного вторгнення.
  • ПЗа попередніми даними, Росія викрала щонайменше 20 000 українських дітей . Однак реальну цифру наразі з'ясувати неможливо. 
  • Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 
  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють. 
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