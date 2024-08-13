Росіяни переправляють свої гумвантажі з окупованих територій України в Курську область

Росіяни переправляють усі гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій України, в Курську область.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Для кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у кремлі чудово розуміють що ТОТ – не росія", — пишуть у спротиві.

Наразі усі гуманітарні вантажі перенаправлені лише в Курську область. У Кремлі подають це як ініціативу населення ТОТ, а місцевим мешканцям тимчасово окупованих територій наразі відмовлено у видачі.