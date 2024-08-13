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Росіяни переправляють свої гумвантажі з окупованих територій України в Курську область

Українцям на ТОТ наразі відмовляють у видачі гуманітарної допомоги.

Росіяни переправляють свої гумвантажі з окупованих територій України в Курську область
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни переправляють усі гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій України, в Курську область.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Для кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у кремлі чудово розуміють що ТОТ – не росія", — пишуть у спротиві.

Наразі усі гуманітарні вантажі перенаправлені лише в Курську область. У Кремлі подають це як ініціативу населення ТОТ, а місцевим мешканцям тимчасово окупованих територій наразі відмовлено у видачі. 

  • У МЗС пояснили, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати собі території Курської області й не прагне захоплювати чуже. 
  • Операція української армії на цій території покликана, зокрема, убезпечити цивільне населення в прикордонних районах, які зазнавали обстрілів з території Курської області, а також вона ускладнює росіянам ведення бойових дій на фронті в Україні.
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