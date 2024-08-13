єОселя: уряд зменшив перший внесок по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно

В уряді очікують, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме.

Уряд ухвалив зміни до програми «єОселя», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно.

В уряді очікують, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту.

Загалом вже понад 12 тисяч українських родин скористалися програмою «єОселя». Серед них військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці.

Нагадаємо, також сьогодні уряд полегшив оформлення документів за програмою єВідновлення. Зокрема, у “Дії” під час подання заявки можна буде згенерувати витяг про несудимість.