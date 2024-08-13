​У Львові судитимуть підлітка, який 10 разів повідомляв про "замінування"

Електронною поштою він розсилав листи, в яких повідомляв про нібито замінування навчальних закладів та торгівельно-розважальних центрів.

У Львові судитимуть неповнолітнього, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

У лютому-квітні цього року 16-річний підліток надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про нібито замінування навчальних закладів та торгівельно-розважальних центрів у Львові.

На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці – за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групі та співробітники інших служб поліції Львівщини, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу, завершене. Обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання - позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Як повідомлялося, минулого року в Україні зафіксували понад 2 тис. фейкових мінувань. За даними СБУ, Росія все частіше залучає для цього підлітків.