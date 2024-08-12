Росіяни знову обстріляли Херсон, серед поранених - 5-річна дитина

12 серпня Росія знову обстріляла Дніпровський район Херсона.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Під обстріл потрапили житлові квартали. Відомо про трьох поранених, серед яких - дитина.
"У 5-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Лікарі її дообстежують. 35-річна жінка дістала вибухову травму та перелом руки. Ще одна 25-річна потерпіла - у важкому стані. В неї - ампутація руки", - повідомили в ОВА.
Постраждалим надають необхідну допомогу.
- Цього ж дня окупанти поранили 61-річного чоловіка.
- Напередодні ворог убив 93-річну жінку у передмісті Херсона. Ще троє жителів отримали травми.