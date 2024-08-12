Росіяни знову обстріляли Херсон, серед поранених - 5-річна дитина

12 серпня Росія знову обстріляла Дніпровський район Херсона.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Під обстріл потрапили житлові квартали. Відомо про трьох поранених, серед яких - дитина.

"У 5-річної дівчинки гостра реакція на стрес. Лікарі її дообстежують. 35-річна жінка дістала вибухову травму та перелом руки. Ще одна 25-річна потерпіла - у важкому стані. В неї - ампутація руки", - повідомили в ОВА.

Постраждалим надають необхідну допомогу.