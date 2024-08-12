ВАКС обрав запобіжний захід заступнику міністра Галущенка (оновлено)

12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику міністра енергетики Олександрові Хейлу, передає "Укрінформ".
На засіданні перебували підозрюваний у корупції, його захисники, а також сторона обвинувачення.
Оновлення. Центр протидії корупції повідомив, що Хейла відправили під варту із можливістю внести заставу у розмірі 25 млн грн. Термін дії ухвали суду - до 8 жовтня.
ЦПК зазначив, що наразі підозрюваними у справі є крім заступника Галущенка довірена особа Хейла Сергій Пилипчук, ексдиректор "Селидіввугілля" Сергій Кобиляцький, а також керуючий ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгеній Лут.
За словами прокурора, Хейло в Міненерго відповідав за діяльність вугільних підприємств, зокрема, за ефективність роботи "Селидіввугілля" та "Волиньвугілля".
Transparency International Ukraine зазначає, що ВАКС також взяв під варту Пилипчука з альтернативою застави у 65 млн грн. Сторона обвинувачення просила 100 млн грн .
- Як відомо, Хейла викрили на хабарі у розмірі пів мільйона доларів.
- За даними слідства, він вимагав кошти за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.