ВАКС обрав запобіжний захід заступнику міністра Галущенка (оновлено)

Якщо Хейло не внесе заставу, то перебуватиме в СІЗО до 8 жовтня.

12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику міністра енергетики Олександрові Хейлу, передає "Укрінформ".

На засіданні перебували підозрюваний у корупції, його захисники, а також сторона обвинувачення.

Оновлення. Центр протидії корупції повідомив, що Хейла відправили під варту із можливістю внести заставу у розмірі 25 млн грн. Термін дії ухвали суду - до 8 жовтня.

ЦПК зазначив, що наразі підозрюваними у справі є крім заступника Галущенка довірена особа Хейла Сергій Пилипчук, ексдиректор "Селидіввугілля" Сергій Кобиляцький, а також керуючий ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» Євгеній Лут.

За словами прокурора, Хейло в Міненерго відповідав за діяльність вугільних підприємств, зокрема, за ефективність роботи "Селидіввугілля" та "Волиньвугілля".

Transparency International Ukraine зазначає, що ВАКС також взяв під варту Пилипчука з альтернативою застави у 65 млн грн. Сторона обвинувачення просила 100 млн грн .